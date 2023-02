L'app OQEE de Free est disponible sur le web (mais toujours bridée sur AppleTV)

OQEE disponible sur le web

• L’accès à 580 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (270 chaînes

incluses pour les abonnés Freebox Delta et Révolution TV by CANAL)

• Le replay

• Le contrôle du direct

• L’image dans l’image

• La gestion des profils

• La reprise de lecture

prochainement

Une application AppleTV bridée

OQEE by Free Free Télécharger

Le programme propose aussi bien de, à ses différents profils, à la recherche... Bref, tous les services sont bien là, comme sur la Freebox !! Free précise que la plupart des fonctionnalités ont été portées, à savoir :En revanche, il faudra, ou encore l’enregistrement mais Free promet que cela arrivera. Il serait également souhaitable que Free, qui ont disparu sur la nouvelle Freebox Pop.Le site est. Sur iOS/iPadOS, l'application n'est donc plus obligatoire, ce qui peut être pratique pour se connecter sur un appareil tiers, en mobilité. Même si Free n'est plus autant un trublion de l'offre triple-play, le FAI continue de se montrer innovant sur les fonctionnalités.. Nous avons pu tester le service ce matin avec succès -c'est rapide, réactif et la promesse semble tenue.-l'interface est plus réactive, la télécommande plus pratique, vous pouvez utiliser Siri pour la recherche... Et cela évite de passer d'une box à l'autre pour les applications, comme AppleTV+, AirPlay, Prime Video etc.En revanche,: si vous êtes sur un réseau tiers (en vacances, sur la 5G de Free ou autre), impossible d'accéder au service ! Free oblige en effet à se connecter sur le réseau de sa freebox -dans certains coins reculés, où l'ADSL n'est pas très rapide, impossible d'utiliser un réseau 4G par exemple.