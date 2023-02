Un Mac Pro de 2010 sous Monterey et avec un GPU moderne, c'est possible (avec un peu de bidouille) !

Un Mac Pro 5.1 de 2010 en 2023 ?

Un score tout à fait honorable face aux 41 957 points d'une M1 Pro, 59372 points d'une M1 Max dotée de 24 cœurs GPU, et 68 156 points avec 32 cœurs GPU

Installer Monterey et une RX6600XT sur un Mac Pro de 2010

Hello à tous !



Je suis plus souvent présent dans les commentaires des news que sur le forum.

Si je suis ici aujourd'hui c'est pour partager avec vous la réussite d'un projet de longue alène : monter un MacPro 5.1 100% fonctionnel avec Monterey via Opencore et lui ajouter une RX6600XT avec accélération GPU 100% fonctionnelle.



Spoiler : j'ai réussi et ça marche très bien avec Monterey 12.6.2, Final Cut 10.6.5, Motion 5.6.3, Compressor 4.6.3, Blender 3.31, la suite Affinity … tout les logiciels qui utilisent Metal et donc l’accélération des traitements via le GPU reconnaissent ma Power Color Hellhound RX6600XT 8Go sans aucun problème.



Specs Mac :

Mac Pro 5.1

2x Xeon 5680 @ 3.33Ghz

128 Go de Ram

1 simple SSD crucial MX500 de 1To pour le system



carte graphique d'origine (boot Mac OS High Sierra) :

Radeon HD 5770 1Go



carte graphique upgrade 1 (install/boot Mac OS Mojave + install/boot Mac OS Monterey) :

XFX RX580 8Go



carte garphique upgrade 2 (boot Mac OS Monterey)

Power Color Hellhound RX6600XT 8Go



J'ai aussi ajouté une carte USB 3.1 à 29€ trouvable sur Amazon et qui est reconnue nativement par High Sierra (0 drivers / 0 patch)



Oui, il y a un petit interrupteur qui permet d'éteindre les LEDs bleues … mais j'aime bien ce côté custom mac rebelle …



---



Est ce que c'est facile ?



La réponse est NON si on part de zéro et qu'on doit compiler toutes les informations à ce sujet. Mais après 3 semaines de lectures de tous les posts que j'ai pu trouver à ce sujet, voici le lien vers le sujet qui m'a conduit à 100% de réussite.



NOTE IMPORTANTE, je vous alerte sur plusieurs choses, à savoir :

1- Vous devez être un peu familier du Terminal

2- Il faut être minutieux et très attentif à toutes les explications (relisez plusieurs fois une section avant de la mettre en application)

3- L'opération est longue, très longue (de 5 à 6h si on est consciencieux) … mais le résultat en vaut largement le coup



Une fois Monterey installé, plus de WIFI ni de Bluetooth ! Que faire ?



Pas de panique ! OpenCore Legacy Patcher est là pour tout rétablir …



OpenCore Legacy Patcher est une branche du projet OpenCore qui se concentre uniquement sur le matériel Apple. Il est donc parfaitement adapté au hardware de nos Mac Pro 4.1 et 5.1



1- Après l'installation de Monterey, le WIFI et le Bluetooth ne sont plus fonctionnels

2- Lancer OCLP (OpenCore Legacy Patcher)

3- Faire un "Build and Install OpenCore" sur votre disque de démarrage (suivre la procédure du guide OPLC - c'est très simple)

4- Après le reboot de la machine avec ce nouveau build OpenCore, relancer OCLP

5- Faire "Post Install Root Patch" - Il vous indiquera qu'il doit patcher le module WIFI

6- Valider l'opération et rebooter à nouveau la machine

7- Avec le nouveau reboot, le WIFI et le Bluetooth sont à nouveau opérationnels !!! (Youpi !!!)







Maintenant, le gros morceau : le GPU



Est ce que c'est facile ?



La réponse est NON si on part de zéro et qu'on doit compiler toutes les informations à ce sujet …

On sait que Mac OS Monterey accepte nativement les derniers GPU AMD de la série 6x00 donc :

RX6600

RX6600XT

RX6800

RX6800XT

RX6900

RX6900XT

Si comme moi vous n'avez pas envi d'investir une fortune dans une carte graphique et encore moins de vous amuser avec une modification des câbles d'alimentation, je vous invite à opter pour une RX6600 ou mieux une RX6600XT. Dans cette gamme de GPU, la marque qui semble être la plus efficace serait Power Color … J'ai donc acheté une Power Color Hellhound RX6600XT 8Go chez Gros Bill en promo à 319€.



C'EST LÀ où ça se complique vraiment car pour rendre ces GPU AMD parfaitement fonctionnels pour le MacPro, il faut impérativement flasher le bios de la carte à partir d'un PC Windows 10 ou Windows 11 (ça ne marche pas avec un Mac+bootcamp) ; voici les sources nécessaires pour le faire dans les meilleures conditions en minimisant les risques au maximum :



Le post de SYNCRETIC, le GÉNIE (!) qui a rendu l'opération possible.



Le post avec la dernière version de son patch de correction pour les GPU AMD de la série 6x00 (il faut utiliser cette version) :



Un tuto sur YouTube pour réaliser l'opération de la manière la plus simple possible.







NOTE FINALE :

C'est long et pour un novice ça peut être dur à comprendre.

Si vous avez un doute, n'hésitez pas à recommencer depuis de début (reformater le SSD et repartir d'une clean install de High Sierra - je l'ai fait 4 fois) … PRENEZ VOTRE TEMPS et travaillez toujours SUR UN DISQUE VIERGE qui ne comporte aucune données de sauvegarde ; je vous recommande vivement l'utilisation d'UN SSD NEUF (!)

Si vous avez les moyens, vous pouvez tenter l'aventure en remplaçant le SSD par une carte PCIe supportant une ou plusieurs barettes NVME et même ajouter une carte Thunderbolt 3 … OpenCore le permet via le tuto. ci-dessus.



Le résultat est incroyable, mon Mac Pro 5.1 se comporte parfaitement bien avec de gros projets 4K ProRes ou de gros rendus avec le moteur Cycles de Blender.



PS 1 :

Avec les puces Silicon, ce genre de prouesse sera impossible à l'avenir … quand Apple aura décidé de ne plus supporté votre Mac, il sera bon pour la retraite … que vous le vouliez ou non. Cela prouve aussi que Apple programme bien l'obsolescence de nos ordinateurs car toutes les modifications pour faire tourner le system sont faites uniquement sur la partition EFI, celle qui fait booter la machine ; on ne touche absolument pas à l'intégrité de Mac OS …



PS 2 :

L'intégralité de ce post a été rédigé à partir de ce Mac

