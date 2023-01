Le Mac Pro aura-t-il un réel intérêt face au Mac Studio ?

Un Mac Pro pour qui ? Pour quoi ?

6 cartes Avid HDX dans un Mac Pro lors de la présentation

Une évolutivité inédite dans la gamme

Jusqu'à 1,5 To de RAM dans les derniers Mac Pro Intel

Un point sur la RAM : Mac Intel vs Mac Apple Silicon

Un Mac Pro en M2 Ultra, comme le Mac Studio ?

Le modules SSD propriétaires du Mac Pro

La RAM et le stockage

Les GPU

Une machine pour une (toute) petite niche d'utilisateurs ?

Le Mac Pro coiffe la gamme des Mac d'Apple. Son rôle de porte-étendard doit permettre aux professionnels d'atteindreCe point n'est pas à négliger, le Mac Pro doit faire rêver, même si l'on s'offre au final un modèle d'entrée de gamme, à la manière des constructeurs automobiles (souvent allemands, il est vrai), disposant d'un modèle ultra performant et prestigieux, dont vous croiserez les variantes nettement plus sages dans la rue.Pensée pour les professionnels, cette machine a pour but principal de faire gagner du temps, et donc de l'argent à ses utilisateurs. Sur ce point, c'est une simple question de rentabilité, ce qui rend son tarif élevé (ne manquant pas de défrayer la chronique à chaque présentation) tout à fait envisageable pour ceux qui en ont réellement besoin.(le modèle Trashcan de 2013 avait fait une croix sur ce point), permettant par exemple d'installer des cartes accélératrices, comme les HDX d'Avid (la marque est souvent illustrée dans les présentations des Mac Pro). Toutefois, le marché s'est adapté, et il est désormais possible d'utiliser ces cartes en Thunderbolt. Les multiples ports PCIe permettent également d'installer des ports supplémentaires, d'augmenter le stockage interne, les performances du réseau, mais surtout d'installer des GPU, et ainsi de faire évoluer les performances de la machine en fonction des avancées technologiques et des besoins des logiciels. Sur ce point, Apple était plutôt mal loti, n'acceptant plus que les cartes AMD sur les versions Intel (il fallait tirer un trait sur les pourtant intéressantes cartes Nvidia, les deux marques étant en bisbille).Autre point intéressant, tout du moins jusqu'à l'avènement des puces Apple Silicon et la mémoire unifiée,. Si Apple conserve son architecture mémoire unifiée, ce qui devrait être le cas, la RAM n'atteindra jamais de telles capacités. La puce M1 Ultra est actuellement limitée à 128 Go (la M2 devrait permettre d'en proposer un peu plus), et cette mémoire sera de plus partagée entre le CPU et le GPU. Si cela permet d'offrir énormément de mémoire à la partie graphique (plus que ce que l'on retrouve sur la plupart des cartes professionnelles d'AMD et Nvidia), il faudra toutefois en conserver assez pour que le CPU reste performant (ce dernier point peut également avoir un impact sur la mémoire allouée aux machines virtuelles)., équivalente à deux M2 Max, sans option M2 Extreme cumulant quatre M2 Max. Si cela s'avère, le Mac Pro se retrouvera a égalité avec le Mac Studio. Encore faut-il qu'Apple fasse évoluer ce nouveau Mac vers la nouvelle génération de puce. Apple aura en effet la possibilité de tuer dans l'œuf le Mac Studio en ne proposant la M2 Ultra que sur le Mac Pro, mais cela paraitrait étrange. Si le deux machines sont proposées au catalogue avec la puce M2 Ultra, la cible du Mac Pro se réduira assez nettement, se limitant alors aux possibilités d'évolution de ce Mac Pro, qui pourraient ne pas être suffisantes.En effet,. Les emplacements PCie permettront toujours d'installer des cartes additionnelles, mais ces dernières devraient se limiter aux cartes accélératrices que l'on peut également installer dans un boitier externe relié au Mac Studio. Du coté du stockage interne, le Mac Pro devrait conserver un avantage avec un stockage interne atteignant au moins 7,8 Go/s (avec des modules proposés par Cupertino, ou via des cartes PCie proposant des ports M.2 NVMe), contre environ 3 Go/s en Thunderbolt 3/4 sur un Mac Studio.. Les bruits de couloir parlent d'une possibilité de faire évoluer le prochain Mac Pro sur ce point, ce qui ne sera à priori pas possible sur un Mac Studio. Toutefois, il semble peu probable qu'Apple prenne en charge les cartes AMD ou Nvidia, préférant certainement proposer d'éventuels modules et puces conçus en interne. Il se pourrait alors que la bande passante nécessaire à ces GPU performants les limite à un usage sur un port PCIe, même si placer ces modules au sein d'un boitier PCIe Thunderbolt pourrait rester envisageable avec des performances moins importantes (c'était déjà le cas avec les eGPU des Mac Intel). De même, du côté des ports, le Mac Studio n'a pas vraiment à rougir face au Mac Pro. Ce dernier pourra profiter de cartes avec des ports supplémentaires, mais les docks et boitiers PCIe offriront également cette possibilité sur un Mac Studio.En fonction des choix d'Apple, le Mac Pro pourrait ainsi se destiner à un public encore plus restreint que les générations précédentes (dont le nombre d'unités ayant trouvé acquéreur doit déjà être assez faible), tout simplement car de nombreux professionnels pourraient largement se contenter d'un Mac Studio., que ce soit sur la puce (une version M2 Ultra boostée, par exemple avec des fréquences poussées grâce au système de refroidissement surdimensionné), une connectivité offrant des technologies inédites à l'heure actuelle sur un Mac (en PCIe ou en Thunderbolt/USB-C), ou des ports que nous n'avons jamais vu sur un Mac (du M.2 NMVe pour du stockage rapide et moins cher). N'hésitez pas à partager avec nous d'éventuels usages qui vous feraient forcément préférer un Mac Pro au Mac Studio dans les commentaires ci-dessous.