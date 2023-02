Le disque dur WD My Book est désormais disponible en 22 To, le Duo en 44 To

Le WD My Book Duo

WD My Book de 22 To, My Book Duo de 44 To

Just a Bunch of Disks

Le WD My Book

A partir de 572€

les consommateurs continuent de générer des données à un rythme rapide. Rien qu'en 2022, le ménage moyen dans le monde entier a généré plus de 20 To de données et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente encore, car ils consomment et créent davantage de données tous les jours. Alors que de nombreux individus s'appuient sur le cloud, nous savons que les consommateurs recherchent un stockage local à portée de main pour préserver et contrôler facilement le volume croissant de leurs données personnelles et professionnelles.

avec les multiples appareils utilisés au quotidien, nous avons la possibilité de créer, consommer et générer instantanément des quantités massives de contenu. Notre objectif est d'aider les consommateurs à stocker tout cela facilement et de manière fiable

(ce dernier disposant de deux baies permettant de créer une grappe RAID 0 -configuration d'origine- ou RAID 1 afin d'obtenir la sécurité de la redondance des données au prix d'une capacité divisée par deux, ou encore de configurer l'ensemble en JBOD, pour. Ces modèles disposent d'une interface en USB 3.2 Gen1 et du chiffrement matériel AES 256 bits avec protection par mot de passe optionnelle via un logiciel fourni. La version Duo dispose en sus de deux ports USB-A 3.2 Gen1 afin de faire office de station d'accueil et de connecter d'autres périphériques.Selon John Rydning, vice-président de la recherche, Global DataSphere chez International Data Corporation (IDC),Susan Park, vice-présidente de la gestion des produits chez Western Digital, ajoute à cela qu'