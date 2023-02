La nouvelle version de GraphicConverter est disponible !

après quatre ans de version 11, voici GraphicConverter 12

Un nouveau Convertisseur par glisser/déposer

un couteau suisse de l'image

GraphicConverter 12 Lemke Software Gmbh 30.99€

. Parmi les nouveautés , on trouve en premier lieu un éditeur avancé de métadonnées, afin de modifier encore plus facilement -grâce au tout nouveau dialogue de l’éditeur- les métadonnées de ses images et de les déplacer d’un champ à un autre.Ainsi, comme sur iOS ou iPadOS, on peut recadrer automatiquement les personnes et les objets afin de les insérer dans une autre image. Un nouvel outilpermet de créer se type d’objets, que ce soit des lignes, des cercles ou des rectangles., qui permet de faire glisser ses images dans la fenêtre de dialogue et de laisser GraphicConverter se charger de la conversion. Il est même possible d’effectuer un traitement en parallèle.Du côté, on trouvera l’enregistrement de métadonnées IPTC/XMP sans détériorer l'image JPEG ou RAW, l’amélioration de la fonction Bords déchirés. Ou encore la possibilité d’exporter tous ses réglages, traitements et actions pour les importer sur un autre Mac ou les restaurer si nécessaire.. Toutes les fonctions sont accessibles. Les seules restrictions concernent le nombre d’images pouvant être traitées par lot, l’import/export de certains formats d’image (AVIF, JpegXL) conditionnés par la présence d'une licence et enfin la temporisation de lancement du logiciel s’allonge au cours du temps.Rappelons que outre l’import et l’export d’images dans de nombreux formats,La version française est gérée par MacVF (et Philippe Bonnaure), qui propose en plus un grand nombre d’outils pour maitriser au mieux le logiciel. Citons par exemple un manuel régulièrement mis à jour ou un support technique en relation permanente avec le développeur Thorsten Lemke.Pour une mise à niveau depuis GraphicConverter 7 à 11, il faudra compter 23,95 euros. La licence normale coûtera 34,95 euros, pour ceux qui n’ont jamais acheté GraphicConverter ou qui possèdent une licence de GraphicConverter 1 à 6.