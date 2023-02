Besoin de stockage ? Le disque dur USB 5To Western Digital est à 109€ (-43€)

WD Elements Portable 5To à 109€

, ce qui devrait s'avérer suffisant pour de nombreux utilisateurs, que ce soit pour des sauvegardes via Time Machine ou pour stocker des données et libérer ainsi de la place sur le précieux espace de stockage SSD interne de nos Mac. Le disque est plutôt compact avec des mensurations de 110.5 x 82 x 21mm (cela reste toutefois plus encombrant qu'un SSD externe et moins rapide, mais suffisant pour de nombreux usages), dispose d'une interface en USB 3.0, d'un connecteur micro USB Type B, et est livré avec un câble micro USB Type B vers USB-A. Il faudra donc se procurer un adaptateur ou un hub pour les Mac dépourvus de cette connectique. Le disque dur WD Elements Portable 5 To à 109,46€ au lieu de 152,99€