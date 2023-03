Jusqu'à 25% sur la gamme Elgato, éclairage connecté Key Light à 149€ (-50€)

Elgato Key Light et Key Light Air

Interface audio Wave XLR et support Wave Mic Arm LP

L'éclairage est primordial lorsque l'on souhaite proposer des vidéos de qualité. Avec les Key Light et Key Light Air, Elgato a conçu des éclairages orientables au format compact, destinés aux créateurs de contenu et aux streamers, équipés de LEDs Osram, d'une technologie de diffusion multicouche, et permettant de faire varier la plage de températures de couleur entre 2900 et 7000 K. Un système de passe-câbles permettra également de ne pas trop encombrer le poste de travail de l'utilisateur.Les Key Light et Key Light Air se fixent sur une perche télescopique attachée à une base compacte, ou via le support Elgato Multi Mount (non inclus) tandis que la compatibilité Stream Deck permet une intégration optimisée.Le Wave XLR est une interface audio USB-C dotée d'un préamplificateur et d'une alimentation fantôme 48V afin d'utiliser un microphone XLR et de profiter(et donc silencieux au moment de passer en sourdine),(80 et 120 Hz),(toutes deux disponibles sur les microphones USB de la marque). Le support de microphone Wave Mic Arm LP, également en promotion, est une perche qui ne dépasse pas la ligne des épaules afin de se faire discrète pendant une diffusion