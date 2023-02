Le NAS 2 baies TerraMaster F2-221 avec port HDMI à seulement 215€ (-54€)

Le NAS TerraMaster F2-221 2 baies à 215,99€

Livré avec la nouvelle version du système TOS5

, dont des vidéos, sur plusieurs appareils du domicile (ils seront également disponibles en déplacement, en fonction des capacités de votre réseau). Le NAS F2-221 de TerraMaster permet le transcodage matériel en 4K H.264/H.265 à 30 ips et dispose d'une puce Intel Celeron J3335 Dual Core à 2.0 GHz épaulée par 2 Go de RAM (extensible à 6 Go), d'un port HDMI qui permettra de le relier directement à une TV 4K, deux ports USB 3.0 et deux ports Gigabit Ethernet. Ce mode de stockage avec 2 baies permet de profiter de la sécurité offerte par la redondance des données via une grappe RAID, etLes NAS récents de TerraMaster prennent en charge les services de fichiers SMB, AFP, FTP, iSCSI, NFS et WebDAV et, ainsi que plus de 50 nouvelles fonctionnalités et 600 améliorations par rapport à l'itération précédente.