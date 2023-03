Skype tourne enfin nativement sur les Mac Apple Silicon

Microsoft annonçait le mois dernier plancher sur une version native de Skype pour les Mac dotés de puces Apple Silicon. Comme remarqué par Laurent (que l'on remercie) sur Twitter,. Il suffira de mettre à jour le logiciel ou de le télécharger sur la page officielle de l'éditeur pour profiter d'un programme plus réactif et d'une meilleure autonomie sur les Mac M1 et M2. Petit à petit, les logiciels majeurs proposent des versions universelles, tournant nativement sur les Mac Intel et Apple Silicon. L'arrivée de cette nouvelle version de Skype devrait donc ravir de nombreux utilisateurs.