Les MacBook Air et Pro M3 avec 16Go de RAM sont disponibles chez les revendeurs !

Des configurations toutes faites avec 16Go de RAM

Pourquoi c'est une bonne nouvelle ?

toutes faites

130€ de réduction, c'est toujours bon à prendre. La version 16Go devrait bientôt en profiter !

S'il est depuis le début possible de configurer un MacBook Pro M3 afin de l'équiper de 16 ou 24 Go de mémoire unifiée en passant par les options,. C'est chose faite depuis début mars, assez discrètement d'ailleurs, et c'est une très bonne chose comme nous l'expliquerons plus bas. En effet, le MacBook Pro M3 est désormais disponible en trois configurations sur l'Apple Store, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD pour l'entrée de gamme, 8Go de RAM et 1To de SSD, et désormais 16Go de RAM et 1 To de SSD, et le MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces est proposé avec un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM.Apple a très certainement ajouté ces configurationspour répondre à la demande de ses clients.Si vous avez le budget,si vous comptez conserver votre machine un certain temps, pour faciliter sa revente dans quelques années, et surtout si vous avez un usage un tant soit peu poussé.L'arrivée de cette configuration en Apple Store a plusieurs conséquences intéressantes. Ainsi, les Apple Store auront plus facilement ces configurations en stock,En effet, si quelques enseignes -dont la Fnac- commercialisent déjà des configurations avec des options, cela reste assez rare. Les MacBook Air et MacBook Pro M3 (dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là ) sont désormais disponibles avec 16 Go de RAM chez tous les revendeurs, ce qui pourra permettre de profiter de facilités de paiement non disponibles sur l'Apple Store, ou encore de certains avantages pour ceux qui disposent des cartes adhérents dans ces différentes boutiques.