Le Snapdragon X Plus est plus performant qu'un M3, selon Qualcomm !

Qualcomm Snapdragon X Plus

Le Snapdragon X Plus est doté du processeur Qualcomm Oryon de pointe, un processeur intégré sur mesure qui offre des performances CPU jusqu'à 37 % plus rapides par rapport à ses concurrents, tout en consommant jusqu'à 54 % d'énergie en moins. Cette avancée remarquable en termes de performances du processeur établit une nouvelle norme en matière d'informatique mobile, permettant aux utilisateurs d'accomplir davantage avec une plus grande efficacité.

10% plus performant que le M3

Après le prometteur Snapdragon X Elite,. Le nouveau venu embarque les mêmes cœurs Oryon issus des travaux de Nuvia, la startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm. Afin de différencier les deux puces, la version X Plus dispose de 10 cœurs Oryon, contre 12 sur le X Elite et ces cœurs tournent légèrement moins vite avec une fréquence de 3,4 GHz sur le Plus, contre 3,8 GHz sur le X Elite.Le cache du CPU est identique entre les deux modèles (42Mo), mais le Snapdragon X Plus ne dispose pas du mode Dual Core Boost permettant aux cœurs Oryon du X Elite de grimper à 4,2 GHz dans sa version la plus puissante répondant au doux nom de X1E-84-100. La partie GPU Adreno est également moins performante que celle du X Elite le plus rapide avec 3,8 téraflops (4,6 sur le X Elite X1E-84-100, et 3,8 sur les deux versions moins puissantes X1E-80-100 et X1E-78-100, contre autour de 4 téraflops pour le M3).(pour Neural Processing Unit, une partie dédiée aux calculs liés à l'IA), là où le M3 promet 18 TOPS.Selon Qualcomm,. Cette puce ainsi que la version X Elite devraient débarquer dans les fameux AI PC à partir de mi-2024. Cette nouvelle concurrence est évidemment bienvenue et poussera les acteurs du marché à se dépasser pour proposer de nouvelles évolutions à l'avenir, à commencer par Apple avec les M4. Au final, et comme d'habitude, ce sera bénéfique pour les utilisateurs. Reste à savoir si la version ARM de Windows ne viendra pas trop brider les performances de ces puces qui semblent vraiment prometteuses.