Un tarif trop élevé pour le nouvel écran LG 49 pouces gaming ?

LG 49GR85DC-B

(affichage de nombreuses fenêtres, interface d''édition qui profite d'une telle largeur, comme la M.A.O)Le nouveau moniteur LG vient compléter la gamme UltraGear conçue pour les joueurs du constructeur. Le LG 49GR85DC-B entend se démarquer sur ce segment en proposant(1000R) VA DQHD au format 32:9, soit l'équivalent de deux dalles de 27 pouces en 2560 x 1440 pixels côte à côte, avec un taux de rafraîchissement atteignant 240 Hz (il faudra une machine dotée d'un processeur et surtout d'une carte graphique développant une puissance certaine pour en profiter dans cette définition sur des jeux modernes), une luminosité de base de 450 cd/m² avec une certification VESA DisplayHDR 1000 (soit environ 1000 nits en pic, de quoi réellement profiter de contenus en HDR), un temps de réponse de 1ms de gris à gris, un contraste de 2500:1, une couverture à 95% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ainsi qu'une certification AMD FreeSync Premium Pro.L'orientation gaming se retrouve via quelques options, comme une interface permettant d'afficher les images par seconde en jeu, une fonction, des modes spécifiques en fonction du type de jeu, ou encore l'inévitable éclairage RGBà l'arrière. Le moniteur propose une sortie casque 4 pôles compatibles DTS HeadphoneX, mais fait l'impasse sur les haut-parleurs embarqués. Niveau connectique, le 49GR85DC-B offrira deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, ainsi qu'un hub USB 3.0. Ce nouveau LG dispose donc de quelques arguments et pourrait être tentant pour certains utilisateurs,(le tarif en euros n'est pas encore connu). Les amateurs d'écran ultra larges disposant d'un budget adéquat pourront préférer attendre le gargantuesque Samsung Odyssey Neo G9 , un 57 pouces mini-LED en 7 680 x 2 160 pixels, soit deux dalles UHD en 3 840 x 2 160 accolées, dont le tarif, qui risque de faire fondre une carte bancaire gaming, n'a pas encore été dévoilé.