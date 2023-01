Odyssey Neo G9 : un moniteur UltraWide 8K 57 pouces impressionnant chez Samsung !

Enfin des UltraWide en 2160p

un écran 8K

que

57 pouces, 8K, mini-LED, HDR1000, 240 Hz, n'en jetez plus !

Une version OLED en 1440p

Une compatibilité assurée sur Mac ? Une version 1440p OLED en approche

Difficile de se passer d'un monteur UltraWide une fois qu'on y a gouté (et si on en a l'usage, bien évidemment). En ce qui me concerne, et malgré plusieurs essais, je n'échange pas mon baril de 49 pouces ultra large contre un 32 pouces affichant pourtant définition verticale nettement plus élevée. Jusqu'ici, il fallait se contenter de 1 440p avec les 49 pouces en 5 120 x 1 440 pixels, équivalent à deux moniteurs 27 pouces en 2 560 x 1 440 pixels accolés (voire du 3840 x 1 600 pixels sur certains modèles 38 pouces).(attention au torticolis). Attention, Samsung parle d', mais ce modèle n'en proposela définition horizontale avec 7 680 x 2 160 pixels, et non pas 7 680 x 4 320 pixels.L'Oddysey Neo G9 avait été évoqué lors de la présentation des cartes graphiques RDNA3 d'AMD, et Samsung donne désormais de plus amples détails sur la bête.. Samsung n'indique pas de tarif officiel, qui devrait toutefois foncièrement piquer, ni de date de commercialisation. Il faudra donc patienter avant d'éventuellement liquéfier votre carte bancaire.Samsung présente l'Odyssey Neo G9 comme un des premiers moniteurs disposant d'un port DisplayPort 2.1, avec la compression DSC (pour Display Stream Compression). Les premiers acquéreurs des modèles 49 pouces en 5 120 x 1 440 pixels se rappellent toutefois que la prise en charge par les Mac et macOS n'avait pas été un long fleuve tranquille, et qu'il avait fallu prendre son mal en patience pour en profiter convenablement., par exemple en 240 Hz. Samsung en profite également pour présenter l'Odyssey OLED G9, un modèle UltraWide en 5 120 x 1 400 pixels doté d'une dalle OLED 240Hz, avec une certification DisplayHDR True Black 400 et d'un rayon de courbure de 1800R.