Le support réglable et pliable pour MacBook Curve Flex de Twelve South est disponible

Twelve South Curve Flex

Un support qui se replie pour l'emporter facielement

Le support Curve Flex de Twelve South propose une structure en aluminium composée d'un arceau pour le pied et d'un second pour le support du MacBook (ou de tout autre ordinateur portable de moins de 3,17 kg d'ailleurs, ce qui le rend compatible avec tous les Mac portables, y compris le MacBook Pro 16 pouces et ses 2,16 kg avec la puce M2 Max), avec une surface permettant de protéger votre machine des rayures et de petits retour pour offrir un maintien sûr de votre précieux. Le support dispose d'un mécanisme permettant de régler la hauteur, ce qui sera intéressant afin de trouver une position ergonomique ou de placer la caméra FaceTime de manière adéquate.Le constructeur fourni un outil afin de régler la résistance des articulations si nécessaire, et le support se replie sur lui-même afin de faciliter le transport.Le Curve Flex de Twelve South est commercialisé par Cupertino sur l'Apple Store US (il ne devrait pas tarder à se montrer chez nous) et