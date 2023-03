Le Mac mini M1 8/512 à 739€, 16/1To à 1129€, Mac Studio M1 Ultra 8 To à 7239€ (-810€)

Les Mac

MacBook Pro 13,3" dès 1439€

MacBook Pro 16" dès 1719€

iMac 27" dès 2469€

Mac mini dès 739€

Mac Pro dès 4689€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

En effet,. Il est aujourd'hui possible de s'offrir le Mac mini M1 avec 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD dès 739 euros, de passer à 16 Go de RAM pour 929 euros, ou à une configuration 16 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD pour 1 129 euros.Pour les gros besoins en puissance, en mémoire et en stockage,, soit une réduction de 810 euros sur le tarif officiel.