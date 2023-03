Un firmware 16.4 et une nouvelle fonctionnalité pour le Studio Display

Après 4 bêtas,. Cette nouvelle version du logiciel interne numérotée 16.4 apporte quelques correctifs de stabilité ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité Pro Display Calibrator permettant de calibrer correctement l'écran lors de l'usage d'un espace colorimétrique spécifique via une sonde externe (sans plus de détails pour le moment). Pour rappel, le Studio Display embarque une puce A13, tourne sur un système très proche d'iOS et a déjà reçu plusieurs mise à jour de firmware afin de régler quelques soucis avec la webcam intégrée et l'audio depuis sa commercialisation.