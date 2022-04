Test du Mac Studio toutes options : du bon et du moins bon à 9 199€ (vidéo)

presse

La version Mac Studio M1 Ultra à 9199€ (toutes options, mais hors écran/clavier/souris) est donc enfin arrivée à la rédaction, plusieurs semaines après la sortie officielle. Par rapport au modèle Ultra que nous avions testé précédemment, cette machine embarque. Dans la vidéo ci-dessous, on testera évidemment la partie graphique, on reviendra aussi sur les débits des SSD et des soucis avec le stockage externe, et en bonus, je vous parlerai aussi de l'écran Studio Display qui est enfin arrivé avec l'option du pied réglable en hauteur.