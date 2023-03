Le malware MacStealer en vente sur le net vole des données sur les Mac

MacStealer vole les données utilisateur sur Mac

Parmi plusieurs Malware s'appuyant sur Telegram pour infecter les utilisateurs de Windows, les chercheurs de la firme spécialisée dans la sécurité Uptycs ont mis en lumière l'arrivéeCe type de malware est particulier puisqu'il est en fait revendusur le net par des malandrins pour des malandrins contre environ 100 dollars. Ce malware as a Service (ou MaaS) permet donc d'infecter les Mac dotés de puces Intel comme Apple Silicon, sous macOS Catalina, Big Sur, Monterey et même Ventura.Le malware MacStealer se présente sous la forme d'une image disque infectée prête à l'emploi une fois que l'utilisateur à renseigné son mot de passe au sein d'une fausse interface copiant plus ou moins adroitement (uniquement en anglais, fautes, pas de possibilité de passer par Touch ID ou l'Apple Watch) celle de macOS (à ne surtout pas faire avec des fichiers récupérés dans des endroits louches ou provenant de mails). Une fois la machine vérolée,, les fichiers textes aux formats DOC, TXT, PDF, les images aux formats JPG, PNG, BMP, mais également les fichiers compressés en MP3, ZIP ou RAR, des bases de données, ainsi que des fichiers de la suite bureautique de Microsoft. Bref, de quoi se retrouver rapidement dans une belle panade. Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.