Test de l'Apple Watch Series 8 : 5 raisons de l'acheter !

Et si on trouvait 5 raisons d'acheter l'Apple Watch Series 8 ?

Un vrai-faux thermomètre

Du Bluetooth 5.3, apparu par magie

L'Apple Watch détecte les accidents

Pourquoi acheter une Apple Watch ?

Raison No 1 : laisser l'iPhone tranquille !

vibrant

Ce mini-clavier est étonnamment très utilisable, à condition de limiter sa prose...

Raison 2 : l'Apple Watch en ange gardien

Raison No 3 : un assistant médical

Apple Watch qui m'a sauvé la vie

Raison No 4 : un coach sportif

Raison No 5 : Apple Watch très connectée

gadget

pas si indispensable

clef de voiture

carte bancaire

Series 8 ou Series 7 ? SE ? Ultra ?

petit

, mais Apple a en fait restreint les usages au suivi du cycle féminin.Comme vous l'expliquait Laurence cette semaine dans son test, il faudra. Pour le moment, mêmes les variations renvoyées par l'app sont assez parcimonieuses et face au Fitbit (qui possède également un capteur cutané), les courbes ne se suivent pas du tout :: là où Apple fait son petit calcul entre la température extérieure et cutanée, Fitbit se contente de mesurer à un seul endroit (sur la peau). Sans forcément en faire un dispositif médical, il aurait été intéressant... ne serait-ce que pour mesurer la température ambiante, par exemple.Si l'on peut, cette seule nouveautés ne concerne malgré tout que la moitié des clients potentiels -et encore, pas sûr que la plupart jouent vraiment le jeu du grand questionnaire, dont la finalité (tomber enceinte) concerne en fait, encore un sous-groupe. A, ce qui est pourtant -rappelons-le- assez peu fiable même avec de bons thermomètres.. Comme vous l'expliquait June cette semaine , cette version apporte la prise en charge du Low Complexity Communication Codec (ou LC3), une version plus évoluée du SBC qui se montre plus économe en énergie.Parmi les autres nouveautés, on notera l'arrivée d'un standard pourApple propose déjà un système similaire sur certains produits iOS/tvOS, mais cette fois, il s'agira d'une norme universelle., mais Apple a dû revoir ses gyroscopes et accéléromètres. Ces derniers peuvent mesurer jusqu'à 256 G contre 32 G initialement.Certains se sont amusés à l'essayer avec l'iPhone 14 et ça marche apparemment plutôt bien. Si vous ne pouvez pas vous payer un téléphone récent, cette montre offre donc le même service pour beaucoup moins cher, et l'air de rien, si elle vous sauve la vie un jour, vous serez content de ne pas avoir hésité avec la Series 7... Drôle de pari quand-même.Devant le peu de nouveautés de ce modèle, j'ai eu envie de prendre le temps. Le temps de me demander, et à défaut, de cumuler tous ses avantages acquis au fil des versions.Par politesse pour son entourage ? Pour préserver son autonomie ? Pour éviter de prendre des risques au volant ? Ce sont de bonnes raisons, mais pour moi, c'est surtout un gain de temps !ne prend qu'une seconde et évite tous les risques liés à une sortie de poche ou tout simplement de perdre son temps pour voir un simple message publicitaire ou un SMS de belle-maman...Et puis il y a toutes ces petites fonctions qui deviennent presque des réflexes :lorsque son conjoint vous demande de prendre du pain... L'Apple Watch ne remplace pas le téléphone pour tout -il est par exemple assez rédhibitoire de l'utiliser pour regarder un plan ou programmer un trajet-mais elle peutou regarder rapidement la direction dans laquelle aller, en étant piéton.Outre la détection d'accidents (voir plus haut), l'Apple Watch Series 8 hérite des nombreux capteurs de ses prédécesseurs :... L'air de rien, que ce soit en expédition ou à la maison, elle a plus de chance de rester fixée à votre poignet que votre iPhone !-non pas pour payer les 5€ supplémentaires que les opérateurs réclament sans honte pour activer l'eSIM, mais bien pour les appels d'urgence ! Imaginez-vous bloqués dans une crevasse, dans un accident ou perdu en mer, cette montre a déjà sauvé de nombreuses vie grâce à sa puce 4G très capable.Sans aller jusqu'en Himalaya, le fait de, peut minimiser les risques d'aller chercher son téléphone et quitter les yeux de la route. On a tous regretté au moins une fois d'avoir été distrait par son iPhone et pris un risque bien inutile.Désormais,. Ça ne coûte rien, et on ne sait jamais ce qui peut arriver.C'est le grand dada de Tim Cook, sa Majesté n'ayant pas réussi à faire de la montre connectée un produit de luxe,... Certains diront que ce n'est que le début, mais certaines assurances remboursent déjà une partie de ses coûts, preuve en est qu'elle constitue en l'état, un bon moyen de prévention.et même à des âges peu avancés. Un problème cardiaque, un défaut d'oxygénation, une récupération compliquée... Malgré l'absence de diagnostic fiable, les médecins n'hésitent pas à la recommander à leurs patients, comme un moyen de prévention.Sans aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, la santé fait aussi partie du quotidien., ces alertes et ces petits mouchards qui calculent le nombre de pas peuvent aussi éveiller les conscience sur la nécessité d'une mauvaise hygiène de vie. Avec l'arrivée massive du télétravail, l'Apple Watch a sans doute permis de ne pas devenir trop sédentaire.Enfin, les récentes mises à jour, avec notamment, l'Apple Watch devient un vrai coach de santé, et n'est plus seulement là pour vous faire la morale. On peut parler d'un produit mature, même s'il reste encore beaucoup à faire pour détecter en amont tous nos petits bobos.Premier dada de Tim Cook (et de Michelle Obama),. Un peu simplistes au départ, les apps dédiées au sport se sont largement étoffées, même si celles livrées par Apple sont toujours un peu en retrait face à Garmin notamment., la cartographie, la 4G... le nombre de capteurs a obligé Apple à faire des concessions pour préserver l'autonomie, du moins pour les sportifs du dimanche -sans péjoration. Mais le résultat est génial : sans iPhone, l'Apple Watch est désormais 100% autonome !et à toute activité dépassant les 3 ou 4H, avec GPS, suivi cardiaque et tout le toutim, devrait satisfaire les plus exigeants. En espérant que le logiciel suive, cela permettra peut-être aussi à Apple de passer à la vitesse supérieure sur ses fonctions sportives -il est encore rare de trouver une Apple Watch durant l'UTMB, au sommet de l'Everest ou même dans les clubs de plongée.En rédigeant cet article, j'ai tenté de. Ce n'est pas encore le catalogue de la Redoute, mais il faut avouer que les accessoires pris en charge sont désormais légion., certaines chambres l'hôtel, les machines des salles de sport, les appareils audio, les cartes de fidélité, les billets d'avion et de train.. Malgré les limitations et les restrictions d'Apple, c'est lorsqu'on oublie sa montre qu'on se rend compte à quel point elle apporte de la fluidité à des besoins souvent indépendamment qualifiés deEvidemment, si cette Watch ne se révèlentau quotidien, c'est qu'. C'est en fait lorsqu'on va à la plage, à la piscine, ou à une course à pied, sans son téléphone, qu'on se dit que ce dernier pourrait rester à la maison un peu plus souvent. A plus de 2000€ l'iPhone, je me suis pris au jeu cet été de ne pas le prendre systématiquement à la plage, d'autant que les fonctionsetvous offrent assez d'autonomie pour ne pas prendre le risque d'abimer ou de se faire voler l'iPhone dans le sable chaud.Alors, on craque ?: elle cumule toutes les fonctions présentées jusque là, sauf celles de la version Ultra, dont l'usage est un peu différent. Mais vous avez quand-même le suivi de cycles (mesdames) et la détection des accident, un argument qui peut se révéler déterminant face à un ancien modèle, d'autant qu'elle aura peut-être une ou deux mises à jour de plus que ses petites soeurs -mais avec une puce assez voisine des Series 6 ou 7, ce dernier point n'est pas certain.sur la 8. Pour un petit capteur qui ne marche pas très bien ou un hypothétique accident de voiture dans lequel la montre appellerait les secours à votre place, avouez que c'est tentant ! Cela vous permet aussi d'avoir la 4G pour le prix du simple GPS -pensez-y., d'autant qu'elle intègre une puce récente, la détection d'accident, des fonctions de santé... mais sonécran, souvent éteint, lui enlève beaucoup d'attrait, elle n'a pas non plus l'ECG, l'Oxymètre, uniquement la fréquence cardiaque. Pour un enfant ou un ado, qui risque de la perdre ou de l'abimer rapidement, elle constitue en revanche un très bon choix. Pour une personne âgée, mieux vaut une Series 6 ou 7, mieux équipées côté santé !