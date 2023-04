Google retire la limite du nombre de fichiers pour Google Drive

Une limite qui n'aura pas fait long feu

Un bel exemple de mauvaise communication

Nous avons récemment déployé une mise à jour système des limites d'éléments Drive afin de préserver la stabilité et d'optimiser les performances. Bien que cela n'ait touché qu'un petit nombre de personnes, nous annulons ce changement alors que nous explorons d'autres approches pour garantir une expérience exceptionnelle à tous.



Si nous devons apporter des modifications, nous les communiquerons aux utilisateurs à l'avance.

, ajoutant que si des changements étaient nécessaires à l'avenir, Google communiquera sur ces derniers avant de les implémenter, ce qui semble en effet la moindre des choses. Pour rappel et selon Google, cette limite fixée à 5 millions de fichiers avait été mise en place afin de limiter les abus et assurer la stabilité, la sécurité et les performances.Ce changement avait toutefois été fait. Le message avertissant les utilisateurs qui dépassaient le quota avait d'ailleurs été modifié car il n'énonçait pas clairement la limite de 5 millions de fichiers dans sa première édition. Bref, un bel exemple de cafouillage couplé à un fort mauvaise communication dont la conséquence est le retrait de cette limite imposée en catimini afin de ne pas trop écorner l'image de marque de la firme et de ne pas s'attirer la grogne des utilisateurs du service, prompts à changer de crémerie.