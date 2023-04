Google Drive limite désormais le nombre de fichiers que vous pouvez stocker

Une limite du nombre de fichier pour Google Drive

la limite du nombre d'éléments, qu'ils soient placés dans la corbeille ou non, créés par ce compte a été dépassée

ce compte a dépassé la limite de création de 5 millions d'éléments.

mesure de protection pour empêcher l'utilisation abusive de notre système d'une manière qui pourrait avoir un impact sur la stabilité et la sécurité du système

Un impact en fonction des usages

cette limite n'affecte pas la grande majorité de la capacité de nos utilisateurs à utiliser leur espace de stockage Google Drive. En pratique, le nombre d'utilisateurs concernés ici est extrêmement faible.

autant de stockage que vous en avez besoin

, avant que la firme précise la limite au mois de mars en ajoutant au messageCette limitation du nombre de fichiers a été mise en place selon la firme en tant que. Ce point peut s'entendre et permet certainement d'éviter les abus, mais peut avoir un impact sur l'intérêt de la solution en fonction de vos usages.Selon Google,Soit, mais cette limite n'était pas clairement indiquée au moment des changements apportés, et donc de l'achat par les utilisateurs. La formule Google Workspace Entreprise la plus importante intégrant un stockage Google Drive promet d'ailleurs toujours la possibilité de profiter d', ce qui n'est donc plus tout à fait juste.Bien entendu,. Pour des projets multipliant les petits fichiers (d'autant plus rapidement si le compte est partagé), elle pourra toutefois être atteinte. Il faudra alors faire du ménage, ou passer à une autre solution de stockage dans le cloud (en vérifiant que la formule permet de stocker un nombre adéquat de fichiers pour votre utilisation, Microsoft OneDrive indiquant par exemple que des problèmes de performance peuvent arriver si vous dépassez 300 000 fichiers sur le même compte).