Le Mac Pro Apple Silicon sera-t-il convaincant ? Apple y croit !

Apple Silicon : une transition quasiment bouclée

Apple Silicon : des puces adaptées au Mac Pro ?

Alors que nous concevions les différentes générations d'iPhone et d'iPad, et que nous avons vu les capacités et les performances incroyables qu'ils offraient - en plus de l'innovation dans d'autres domaines autour d'autres technologies que nous avons intégrées au sein de la puce - nous avons imaginé ce que ces puces pourraient apporter aux Mac. Et donc, lorsque nous nous sommes lancés dans la transition vers les puces Apple Silicon en 2020, c'était vraiment le bon moment pour, vous savez, agir et en profiter.

Je ne pense pas. La gamme de Mac que nous proposons aujourd'hui est la meilleure que nous ayons jamais eue, n'est-ce pas ? Et intrinsèquement, une grande partie de cela provient des performances et de l'efficacité énergétique incroyables fournies par Apple Silicon. Et cela s'appuie sur l'héritage de ce que nous avons commencé avec l'iPhone. Je pense donc que cela reste un énorme avantage pour nous.

En juin 2020, à l'occasion de la WWDC, Cupertino annonçait officiellement la transition des Mac à processeurs Intel (et GPU AMD pour certains modèles) vers les puces Apple Silicon., avec des puces performantes, y compris en entrée de gamme, et une consommation d'énergie maitrisée. Ces puces offrent un très bon rapport consommation/performances, une autonomie très confortable aux portables ainsi qu'une puissance homogène, que le Mac fonctionne sur l'alimentation ou sur la batterie (ce qui est loin d'être le cas sur toutes les machines portables du marché). En 2020, Cupertino annonçait toutefois une transition de 2 ans avant que toute la gamme ne tourne sur Apple Silicon, ce qui est presque le cas, à une exception près, le vaisseau amiral et vitrine d'Apple, le Mac Pro.Dans une interview accordée à nos confrères de The Independent , Doug Brooks, œuvrant au sein de la branche marketing de CupertinoSi les puces Apple Silicon sont effectivement taillées pour la plupart des machines de la gamme,, d'autant que ce dernier tarde un peu à être dévoilé. En effet, l'architecture des puces Apple Silicon implique un GPU intégré, ainsi qu'une mémoire unifiée embarquée sur la puce que l'utilisateur ne pourra pas faire évoluer après achat. La possibilité de changer de GPU et d'augmenter la capacité de la RAM étant deux avantages historiques du Mac Pro par rapport au reste de la gamme,. Lorsqu'on lui demande si les puces maison ne désavantageraient pas le Mac Pro, Doug Brooks répond :Si cela reste un discours attendu d'un expert en marketing, Apple va devoir nous surprendre afin de permettre au Mac Pro Apple Silicon de briller. Reste à savoir quand Cupertino dévoilera le très attendu Mac Pro Apple Silicon (à la WWDC 2023 ?) et si l'entreprise parviendra à maintenir l'évolutivité du produit, un aspect clé qui le différencie du reste de la gamme. Les découvertes récentes de mystérieux ComputeModules au sein des bêtas d'iOS et de Xcode ont suscité