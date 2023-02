Des modules additionnels pour le Mac Pro ou le casque VR d'Apple ?

Des modules pour faire évoluer le Mac Pro ?

Un casque Apple AR/VR évolutif ?

Ces modules découverts par nos confrères de 9to5Mac sont totalement inédits et pourraient donc avoir de nombreux usages, dont certains titillent notre imagination. En effet, alors que le Mac Pro Apple Silicon semble condamné à être peu évolutif du fait de la conception des SoC Apple intégrant CPU, GPU et mémoire partagée (vous pouvez consulter notre billet détaillé sur le sujet ), c(entre autres). Cela pourrait être un moyen pour Apple d'offrir une certaine évolutivité à son porte-étendard, une des caractéristiques démarquant le Mac Pro du reste de la gamme.Il serait également envisageable que ces modules permettent simplement(une autre forme d'évolutivité), ou encore. En effet, il semble que la première itération sera en avance technologiquement parlant, mais qu'elle sera également extrêmement coûteuse (entre 3 000 et 5 000 euros, de quoi refroidir les ardeurs des plus fanatiques). De tels modules permettraient alors de profiter plus longtemps de la technologie embarquées en augmentant la puissance de traitement grâce aux évolutions de puces Apple Silicon à venir.N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et impressions dans les commentaires ci-dessous.