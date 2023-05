Samsung décline son Smart Monitor M8 4K en 27", une bonne alternative au Studio Display ?

Le Samsung Smart Monitor M8 sera disponible en 27 et 32"

Commercialisation cet été dès 649$

Le constructeur coréen annonce donc officiellement l'arrivée d'une version revue pour 2023 du Smart Monitor M8. Si les différences semblent minimes pour le modèle 32 pouces par rapport à la génération précédente (épaisseur de l'écran de 11,39mm, HDR 10+ et possibilité de passer en mode portrait),On retrouve donc un design sobre,, un temps de réponse de 4 ms de gris à gris, un contraste de 3 000:1, la couverture à 99% de l'espace colorimétrique sRGB, une webcam amovible Clip Fit Cam 1080p avec un support magnétique, un pied réglable en hauteur et la rotation en mode portrait, la compatibilité AirPlay 2, une télécommande et des fonctions Smart TV, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs appareils (contre un seul en Thunderbolt sur le Studio Display), comme un Mac , un PC et une console via ses ports micro HDMI et USB-C. La machine hôte pourra également recevoir 65W via Power Delivery en USB-C. Le moniteur embarque deux haut-parleurs intégrés de 5W et permet de profiter de services comme Netfliix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV via le système Tizen OS.(4K pour le Samsung, 5K pour le Studio Display pour la même diagonale)(aluminium, verre),en proposant un écran design disposant d'une webcam et de haut-parleurs tout en offrant des fonctions de Smart TV et une connectique plus étendue pour nettement moins cher. En effet, Samsung annonce un e disponibilité cet été à 649,99 dollars pour le 27 puces et 699,99 dollar pour le 32 pouces version 2023.