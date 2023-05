Le comparateur de fichiers Kaleidoscope passe à l'abonnement

Kaleidoscope 4.0

Pour rappel, Kaleidoscope est une application pour Mac permettant de. Les différentes itérations de la version précédente ont apporté successivement la prise en charge native des Mac équipés d'une puce Apple Silicon, une extension Safari afin d'analyser et de comparer le code HTML ou CSS d'une page Web, la commandeau sein de la console JavaScript, ou encore une extension pour l'éditeur de code de Microsoft Visual Studio Code.Pour cette version 4.0, l'éditeur, la possibilité de fusionner des fichiers après une modification manuelle, la présence de nouveaux filtres permettant d'exclure les données non pertinentes de la recherche (comme l'horodatage, les adresses ou les identifiants), de nouvelles options d'assistance, ainsi que diverses optimisations et une interface revue.Si la version 3.0 (que l'on trouve encore sur le Mac App Store, contrairement à cette nouvelle mouture) était proposée via un achat unique (149,99 euros, puis 99,99 euros), la version 4.0 n'est plus disponible que sur le site de l'éditeur et via une formule d'abonnement au tarif assez salé., ce qui revient à acheter une licence chaque année par rapport à l'ancienne tarification. Notons que les possesseurs de la version précédente peuvent profiter d'une réduction de 50% la première année. L'éditeur propose une version d'essai de 14 jours et Kaleidoscope 4.0 nécessite macOS Ventura minimum.