Les émulations d'amplis de BIAS FX2 par Postive Grid s'améliorent

BIAS FX 2 de Positive Grid s'améliore

Une mise à jour gratuite

Positive Grid a publié une mise à jour pour BIAS FX 2 améliorant son moteur d'émulation sur toutes le plateformes, proposant(les anciennes versions restent disponibles permettant de conserver les réglages personnalisés des utilisateurs avec un rendu identique), une interface revue pour le logiciel et pour ToneCloud, une fonction Cloud Bank pour sauvegarder gratuitement leurs préréglages, de meilleures performances, le tout en consommant moins de mémoire et en allégeant la charger sur le processeur de 20%.L'éditeur a également ajouté les émulations de guitares de légende, en sus des amplificateurs et des nombreux effets. I(pratique pour ceux qui ne dispose que d'un type d'instrument). La collection complète Elite compte 100 amplificateurs, plus de 120 effets et 210 préréglages, soit largement de quoi s'amuser, expérimenter, et trouver de nouvelles voies sonores.Le logiciel nécessite un Mac sous macOS Big Sur minimum (il tourne comme un charme via Rosetta sur les Mac Apple Silicon), 4Go de RAM (8 Go chaudement recommandés), et pourra être appelé dans votre STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation en anglais) sous la forme d'un plugin aux formats Audio Units, VST 2 ou AAX Native.