1Password : la prise en charge des Passkeys sur un navigateur est dispo en bêta

1Password prend en charge les Passkeys en bêta

Une transition simplifiée pour l'utilisateur

Avec les Passkeys, il sera envisageable de, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple). Sur un nouvel appareil ou un périphérique ne disposant pas de capteur biométrique, 1Password proposera à l'utilisateur ayant configuré au préalable le déverrouillage via Passkeys de scanner un QR Code via un smartphone (dont l'enclave sécurisée contient la clé adéquate) afin d'accéder au service sans devoir entrer de mot de passe.Selon Jeff Chiner, le dirigeant d'AgileBits, la société ayant développé1 Password,, permettant ainsi d'offrir une transition sans heurt. L'équipe de 1Password permettra également de remplacer le mot de passe maître lié au compte avec un Passkey si l'utilisateur le désire. L'ensemble des utilisateurs de la solution d'AgileBits pourront donc profiter de ce système de connexion sécurisé dès aujourd'hui , sur les plateformes le supportant et via les navigateurs Safari, Chrome, Firefox, Edge et Brave sur Mac