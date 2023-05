Le gestionnaire de mots de passe 1Password prendra en charge les Passkeys le 6 juin

1Password prendra en charge les Passkeys le 6 juin

Une transition simplifiée pour l'utilisateur

Comme annoncé en février dernier et après une période test en bêta,(un système visant à remplacer les mots de passe mis en place par l'alliance FIDO, comprenant de grands noms de l'industrie dont Apple, Google et Microsoft).Avec les Passkeys, il sera envisageable de, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple). Sur un nouvel appareil ou un périphérique ne disposant pas de capteur biométrique, 1Password proposera à l'utilisateur ayant configuré au préalable le déverrouillage via Passkeys de scanner un QR Code via un smartphone (dont l'enclave sécurisée contient la clé adéquate) afin d'accéder au service sans devoir entrer de mot de passe.Selon Jeff Chiner, le dirigeant d'AgileBits, la société ayant développé1 Password,, permettant ainsi d'offrir une transition sans heurt. L'équipe de 1Password permettra également de remplacer le mot de passe maître lié au compte avec un Passkey si l'utilisateur le désire. L'ensemble des utilisateurs de la solution d'AgileBits pourront donc profiter de ce système de connexion sécurisé dès le 6 juin prochain, sur les plateformes le supportant.