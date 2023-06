Le MacBook 12" est désormais obsolète

Obsolète le 30 juin 2023

Bye bye le MacBook 12"

On profite pour vous remettre nos petit sondage !

Elle avait déjà modifié sa page dédiée Rappelons qu’Apple met régulièrement à jour cette page en fonction de l’écoulement du temps.. Ces modèles pourront encore bénéficier du SAV, dans la limite des pièces disponibles. Cette prestation pourra être effectuée aussi bien dans les Apple Store, que les fournisseurs de services agréés.Lancé en mars 2015, il arborait un. Avec trois coloris différents, il était proposé -au choix- avec une puce Intel Core M dual-core à 1,1 GHz (ou 1,2 GHz) une carte graphique Intel intégrée, 8 Go de RAM et un SSD de 256 /512 Go., à partir de 1449€ (mais il avait rapidement trouvé ses adeptes nomades en passant par le Refurb d'Apple). A ce jour, cet ultra portable n’a pas été remplacé par Apple, qui a privilégié le MacBook Air ou encore l'iPad pour la portabilité.