Quel serait le Mac le plus populaire du moment ?

Dans sa nouvelle étude, levient de mesurer la cote de popularité des Mac, auprès de ses clients.. Les deux gammes de machines trustent les deux premières places du classement, représentant respectivement 43 et 34 % des ventes de Mac.Pesant 77% de l’ensemble des modèles, ils demeureraient très loin devant les machines de bureau qui ne représenteraient que 23 %. Dans l’ordre, on trouverait l’iMac avec 10 %, suivi du Mac Pro avec 9 % puis le Mac mini (3 %) et enfin, avec un tout petit 1 %, le Mac Studio. Selon les chiffres du CIRP,(les clients du CIRP ne sont pas le panel idéal après tout). On pourrait s'étonner que le MacBook Air soit devancé par le MacBook Pro. Ou encore de constater que le Mac Pro (vu son prix de base à 6 499 euros lors de sa sortie en décembre 2019 ) fait quasiment jeu égal avec les iMac ou encore écraser le Mac mini...En effet, il semblerait que le segment des ordinateurs pâtissent des aléas de production et du décalage de la présentation des macBook pro 14 et 16" M2 Ces chiffres comprenaient les ventes de l’ensemble des Mac M1 (notamment l'iMac M1 et les Mac Studio). Sont aussi comptabilisés les Mac M2 ( MacBook Pro 13", 14" et 16" M2, le Mac mini M2 et le MacBook Air 13" M2 ).Depuis la WWDC, Apple a dévoilé un tout nouveau Mac Pro M2, un MacBook Air M2 15 pouces et surtout un Mac Studio boosté avec une puce M2 Max ou M2 Ultra. Et on attend avec impatience de décortiquer les prochains chiffres pour estimer si ces modèles ont reçu un bon accueil du public !