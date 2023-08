Voici comment tester Safari 17 sur macOS Ventura et Monterey

Safari 17 en bêta sur Ventura et Monterey

Comment installer la bêta de Safari 17

Attention toutefois, cette version bêta 4 de Safari 17 viendra remplacer votre version actuelle une fois installée.. Cette fonctionnalité pourra s'avérer fort pratique si vous désirez disposer de cookies, onglets et favoris différents en fonction de votre activité. Il sera ainsi envisageable de consulter le même site avec deux comptes différents, en mettant par exemple en place un profil Travail et un autre Personnel.Certaines nouveautés, comme l'ajout de web Apps dans le dock pour accéder rapidement à un site dans une version ressemblant à une application,Pour installer la bêta de Safari 17,. Les développeurs pourront également prendre connaissance des changements et nouveaux outils intégrés à la bêat 4 de Safari 17 sur cette page dédiée