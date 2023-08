Chrome améliore la recherche sur l'iPhone et le téléchargement sur Mac

Quelles nouveautés pour Chrome sur l'iPhone ?

Quelles nouveautés pour Chrome sur le Mac ?

, tandis que la mise à jour du bureau demeure un peu plus modeste. On notera quatre modifications majeures, à commencer par. Lorsque l'on va sélectionner cette dernière en cours de navigation, des suggestions de recherche apparaîtront sous une rubriquevont également faire leur apparition dans la version iOS comme cela est déjà le cas sous Android. Pour cela, il faudra cliquer sur la barre d'adresse et faire défiler le champ vers le bas pour voir ces suggestions. Ce changement devrait avoir lieu un peu plus tard dans l'année.. Ces dernières vont apparaitre sur une carte au bas de l'application lorsqu'un mot ou un objet est sélectionné. Enfin, Chrome va afficher dix suggestions de recherche au total au lieu de six, les plus pertinentes toujours en haut d'écran.En réponse, Google vient de déplacer les téléchargements, qui apparaissent désormais à côté de la barre d'adresse. Cet emplacement semble assez standardisé sur d'autres navigateurs comme Safari.comme des avertissements (pratique pour les sites malveillants) ou des erreurs. La barre de téléchargement sera visible chaque fois qu'un téléchargement est en cours ou dans les dernières 24 heures d'un téléchargement. Il va offrir des fonctionnalités très attendues comme la possibilité de mettre en pause, de reprendre ou d'arrêter un téléchargement.