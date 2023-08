WhatsApp enfin disponible en version native sur les Mac Apple Silicon

Une version moderne et universelle de WhatsApp sur Mac

La version pour Windows

Appels de groupe via WhatsApp sur Mac

Les utilisateurs de WhatsApp sur Mac seront ravis d'apprendre la disponibilité de cette nouvelle version sur notre plateforme de prédilection. Non seulement,(particulièrement en RAM, un bon point pour ceux qui ont des Mac M1 ou M2 avec 8 Go de mémoire unifiée), mais elle reprend également les fonctionnalités de la dernière mouture pour Windows lancée en début d'année.Cette nouvelle mouture est donc(puisqu'elle ne nécessite plus la couche d'émulation via Rosetta 2),Il sera possible de profiter du glisser-déposer pour les fichiers au sein d'une conversation, de rejoindre un appel, de consulter l'historique et de recevoir des notifications, y compris si l'App n'est pas active. Bref, les utilisateurs de WhatsApp sur Mac vont revivre !(mais ce n'est pas encore le cas, il s'(agit encore de l'horrible version uniquement Intel).