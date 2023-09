Contrairement à Apple, WhatsApp se prépare à l'interopérabilité

L'interopérabilité en cours de développement !

Third-party chats

Et Apple ?

Mise à jour : Avec le DMA, les contrôleurs d’accès (gatekeepers) n’ont plus le droit de favoriser leurs propres produits et services par rapport à ceux de la concurrence ou d’exploiter les données des utilisateurs pour fausser le jeu de la libre concurrence (ce dernier point va être complexe à mettre en oeuvre).



Ils ne peuvent pas imposer les logiciels les plus importants par défaut lors de l’installation de leur système d’exploitation (par exemple des navigateurs ou des moteurs de recherche). L'utilisateur doit pouvoir désinstaller les logiciels ou applications préinstallés sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette.



Le règlement garantit aussi la possibilité pour une entreprise utilisatrice (les développeurs) de promouvoir son offre en dehors de la plateforme avec laquelle elle a signé, ainsi que de conclure des contrats directement avec ses clients ou de proposer ses propres services indépendamment de la plateforme.



Pour faire la promotion de ses produits et services, une entreprise -notamment un vendeur en ligne- peut demander l’accès aux données générées par ses activités (performance marketing…). Elle peut également obtenir les informations liées aux annonces publicitaires qu’elle finance sur une plateforme.

Si Apple a décidé de contester la soumission de Messages au DMA , il semblerait que WhatsApp se prépare plus activement. Il faut dire que cette dernière a été nommée par la Commission etIl n'est donc guère surprenant queC'est en effet ce que sous-entend la dernière bêta de l'application pour Android (2.23.19.8). D'après, un nouvel écran dénomméest actuellement en cours de développement et n'est pas accessible pour le moment.. Cette nouvelle fonction permettrait en effet aux utilisateurs de discuter avec l'ensemble de leurs contacts, même s'ils n'ont pas WhatsApp.Certains vétérans pourraient alorsqui ont fait leur temps et qui permettaient de se connecter simultanément à AIM, ICQ, MSN etc.... En effet, la firme californienne sous-entendait en début de semaine qu’elle ne s'estimait pas concernée par l'interopérabilité Elle affirmait qu'iMessage ne serait pas assez important pour être classé comme un service soumis au DMA. Mais, car ce point est en cours de vérification par la Commission Européenne, qui étudie aussi trois services de Microsoft (Edge, Bing et Microsoft Advertising).