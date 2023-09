Serait-ce la souris ultime pour le gaming ?

Logitech G Pro X Superlight 2

une vraie plateforme de jeu

La nouvelle gamme PRO Series représente une collection de produits épurés et sans compromis, conçus pour garantir des performances maximales aux professionnels de l'esport et aux joueurs les plus compétitifs qui évoluent au sommet de leur art.



Ces produits illustrent notre engagement à repousser les limites de la performance, de la vitesse et de la fiabilité, ce qui n'est possible que grâce à notre processus de conception pluriannuel et collaboratif avec des athlètes professionnels d'esports. Nos athlètes d'élite partenaires participent à la conception, au développement et aux tests de nos produits, garantissant ainsi le plus haut niveau de performance, de qualité et d'innovation.

Pour quelques grammes de moins

le plus avancé dans le monde du gaming

vous garantissant +10 en charisme et en skill

Le dongle Lightspeed, toujours en USB-A

Lancée en novembre 2020, la Logitech G Pro X Superlight première du nom était une version 25% plus légère de la Pro Wireless,. Depuis sa sortie, il s'agit haut la main de ma souris de prédilection pour jouer -surPC, je l'avoue- aux côtés de ma fidèle MX Master 3S pour travailler sur Mac. Logitech lance également un nouveau clavier de la gamme Pro Series, qui n'est malheureusement pas (encore ?) déclinée en version Mac. Selon Brent Barry, Responsable de l'Esports et de la série PRO chez Logitech G (la division élaborant les périphériques gaming) :L'accessoiriste a donc pris le temps de plancher sur cette nouvelle version et(la première version est déjà incroyablement légère à l'usage, ou pourrait presque l'oublier) et lui offre les switchs hybrides optique/mécanique Lightforce, ainsi que le nouveau capteur Hero 2, annoncé comme étant, de quoi traverser deux écrans 6K d'un tremblement., beaucoup mieux que l'horrible micro-USB de la génération précédente (mais le dongle Lightspeed est toujours en USB-A) et de la compatibilité Powerplay (recharge sans fil via le tapis adéquat).. Si le port de charge Micro-USB ne vous dérange pas, vous pouvez vous rabattre sans trop de problème sur la génération précédente actuellement en promotion.