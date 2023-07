Mac vs PC en entreprise : la révolution est-elle proche ?

Le Mac majoritaire en entreprise dans 10 ans ?

Windows est un écosystème sur le déclin

Quelle que soit la façon dont vous analysez la situation, Windows est un écosystème en déclin et ce depuis 20 ans.



Ce n'est pas une attaque contre Windows, c'est un fait.



Dans 10 ans, Windows ne sera plus l'écosystème dominant, et Apple gagne du terrain parce qu'il domine déjà sur le mobile en entreprise.



Lorsque j'ai rejoint Jamf en 2015, je pensais que de grandes choses allaient se produire pour Apple en entreprise. Mais je pense que même mes prédictions auraient été bien en deçà de ce qui s'est réellement passé au cours des huit dernières années.

L'iPhone comme cheval de Troie ?

Nous vivons à une époque où la voix et les choix des personnes qui utilisent la technologie sont plus forts que jamais dans l'histoire du monde de l'entreprise. Et finalement, cette voix prévaudra.



Les utilisateurs choisiront la technologie qu'ils veulent, et ce n'était tout simplement pas vrai il y a 20 ou même 10 ans. Mais le monde a changé, les employés ont le choix, et les organisations qui ne permettent pas ce choix prennent du retard aujourd'hui.

Si certaines entreprises permettent à leurs employés de choisir leur ordinateur pour le travail,. Selon Dean Hager, dirigeant -sur le départ- du gestionnaire de flottes Apple Jamf, cela pourrait changer à l'avenir. L'homme s'est ainsi confié au micro de nos confrères de ComputerWorld indiquant que. Selon lui, d'ici 10 ans, les PC Windows ne seront plus majoritaires en entreprise, et Apple pourrait prendre sa place car ses produits mobiles sont les plus utilisés.Toujours selon Dean Hager,, ce qui empêcherait la firme de proposer une solution globale satisfaisante. Selon une étude indépendante citée par Jamf (81% en France)(à hauteur de 70€ en moyenne en France)Bien entendu,. Pour de nombreuses entreprises, le coût reste un des cirières principaux, et même si les Mac sont souvent considérés plus fiables , le tarif à l'achat reste un frein dans de nombreux cas, là où les PC d'entrée de gamme permettent de prendre en charge la majorité des tâches quotidiennes en entreprise.De plus, un grand nombre d'entreprises ne laissent pas le choix de la machine et Windows permet des interactions avec les périphériques Android et même les iPhone . Enfin,, ce que ne permettent plus les Mac Apple Silicon (Boot Camp est réservé aux Mac Intel), sauf à passer par des logiciels de virtualisation. Bref,.N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires, et à nous dire sur quelle plateforme vous travaillez au sein de votre éventuelle entreprise.