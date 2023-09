IK Multimedia offre l'instrument virtuel Miroslav Philharmonik 2 CE (valeur 149€)

Miroslav Philharmonik 2 CE gratuit en septembre !

Comment l'obtenir ?

S'il existe des packs permettant de mettre en place des ensembles d'orchestre plus perfectionnés,et d'agrémenter vos compositions de sons au rendu satisfaisant. De nombreux instruments à cordes et à vent sont au rendez-vous avec plus de 733 instruments au total et une banque de sons de 10 Go. Il sera envisageable de moduler le rendu en jouant sur l'expression et en ajoutant des effets, de jouer d'un seul instrument ou de faire vibrer tout un orchestre avec la possibilité de choisir simplement les différents instruments et leurs niveaux.Pour en profiter, il suffira, avant de retrouver le logiciel au sein de l'application IK Product Manager. L'application fonctionne de manière autonome et pourra également être appelée sous la forme d'un plugin (Audio Units, VST 2, VST 3, AAX) au sein de votre STAN (pou r Station de Travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation dans la langue de Neil Young) de prédilection.