Cette interface pour guitariste nomade fonctionne avec tous vos appareils

IK multimedia iRig HD X

Une interface pour tous les appareils

Le petit boitier d'IK Multimedia a connu de nombreuses évolutions et un certain succès commercial. La dernière en date, répondant au doux nom d'iRig HD X, entend bien. Le constructeur conserve un format très compact (99 x 42 x 25 millimètres pour 54g), pratique pour le glisser rapidement dans un sac, et annonce une qualité audio en hausse, des enregistrements en 24 bits/96kHz, une entrée instrument 115dB, une sortie pour relier l'interface à un amplificateur, ainsi qu'une sortie stéréo casque ou moniteurs.L'ergonomie a été soignée avec, comme les niveaux, le mode Loopback, mais également de profiter d'un accordeur intégré que le constructeur annonce précis.La présence d. L'iRig HD sera donc alimenté par l'appareil hôte et ne s'appuie pas, comme certaines déclinaisons de la gamme, sur des piles.L'iRig HD X permettra degrâce à AmpliTube 5 SE et TONEX SE sur Mac et PC, ainsi qu' AmpliTube CS Essentials et AmpliTube TONEX SE pour iPhone et iPad. Il ne lui manque qu'un préamplificateur microphone pour en faire une interface permettant d'enregistrer une démo complète en déplacement.