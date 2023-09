LG lance son PC portable pliable Gram Fold (et chez Apple ? Sondage)

LG Gram Fold

En exclusivité pour la Corée du Sud

. La dalle OLED tactile de 17 pouces provient bien entendu de la division LG Displays (qui fournit d'ailleurs certains modèles concurrents) et affiche une définition de 1 920 x 2 560 pixels et une luminosité maximum de 500 nits. Le Gram Fold embarque un processeur Intel i5-1335U (8 cœurs efficients, 2 cœurs performants, 12 threads), 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout affiche un poids de 1,25 kg et une épaisseur de 9,4mm une fois déplié.L'appareil peut être utilisé commeUn clavier virtuel peut alors apparaître sur la partie inférieure, mais il sera également envisageable d'installer un combo clavier/trackpad avec une fixation magnétique en Bluetooth. L'appareil ne se plie pas à plat et un écart assez important reste visible entre les deux parties. Ce dernier point pourrait impliquer une certaine fragilité, et LG indique que son écran devrait encaisser au moins 30 000 ouvertures/fermetures (certains smartphones pliables survivent à 400 000 ouvertures/fermetures, mais l'usage n'est pas le même).Pour le moment,. Reste à savoir si Apple tentera l'aventure d'un Mac pliable, ou si la firme se placera, comme pour les smartphones, en observateur le temps que la technologie lui semble satisfaisante, et en accord avec sa sacro-sainte image de marque.La technologie pourrait par exemple être mise à profit pour cet iPad géant évoqué par les rumeurs, ou pour un MacBook d'un nouveau genre. Bien entendu,ce qui pourrait prendre un certain temps.