Des SSD Samsung T9 2 fois plus rapides, mais pas sur Mac

Samsung SSD T9

des lignes diagonales incurvées et les motifs en carbone inversé sur la surface du T9 donnent au caoutchouc l’aspect d’un tissu, comme un portefeuille de luxe

Avec la résolution de plus en plus élevée des photos et la popularité croissante des vidéos 4K, les créateurs de contenu (professionnels) doivent régulièrement travailler avec de grandes quantités de données. Grâce au T9, les défis habituellement rencontrés relèvent du passé, ce qui permet de se concentrer pleinement sur l’aspect créatif du travail.

20Gb/s, mais pas sur Mac

Les SSD de la série T ont eu un joli succès commercial grâce à leur compacité, à leur résistance via un châssis en aluminium et à des performances satisfaisantes et en hausse pour chaque génération. Avec le T9, len reprenant un design aux bords arrondis avecet en offrant à nouveauSelon Roderick Niehorster, Marketing Manager Memory Business de Samsung Benelux :Pour cette nouvelle génération, Samsung offre au T9soit entre 1950 Mo/s (pour les versions 1 et 2 To) et 2 000 Mo/s (pour le 4 To, la différence ne vous sautera pas au visage, soyons honnêtes) en écriture et 2 000 Mo/s pour toutes les variantes en lecture.Attention toutefois,, y compris sur es derniers MacBook Pro avec M2 Pro/M2 Max et Mac Studio M2 Max/Ultra et même le Mac Pro Apple Silicon , car l'USB-C 3.2 Gen2x2 n'est tout simplement pas pris en charge. Les machines de Cupertino ne permettront de profiter de ces périphériques qu'en USB 3.1 Gen2, avec des débits théoriques maximum de 10 Gb/s et des débits proches du Go/s (sur les Mac Intel tout du moins, un peu moins sur les Mac Apple Silicon à cause d'un contrôleur moins performant).Notons que le T9 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-A vers USB-C., offre une résistance aux chutes jusqu'à une hauteur de 3m, embarque le système maison Dynamic Thermal Guard afin d'éviter au mieux les pertes de performance dues à la surchauffe, est livré avec la version 8.0 du logiciel Samsung Magician et se décline en 1/2 et 4 To.