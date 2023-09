Ce SSD Kingston est vraiment ultra compact

SSD Kingston XS1000

1 Go/s, un peu moins sur Apple Silicon

Le nouveau SSD de Kingston est en fait une déclinaison plus abordable du XS2000 lancé en septembre 2021.(simple non ?),et offrait une certaine résistance aux projections d'eau, à la poussière et aux chocs. Notons que l'absence d'USB 3.2 Gen 2x2 n'est pas un souci sur nos plateformes de prédilection puisqu'aucun appareil Apple ne le prend en charge actuellement. Pour tenter de faire simple, sur les Mac actuels, l'USB-C se concentrera de débits de 10 Gb/s en USB 3.2, et de 40 Gb/s en Thunderbolt 3 ou 4 et en USB4 (encore une fois, simple, basique comme dirait l'autre).Le nouveau venu conserve, arbore une robe mêlant métal et plastique noir, et embarque 1 ou 2 To de stockage flash.(environ 800 Mo/s sur un Mac Apple Silicon doté d'un contrôleur moins performant que les Mac Intel). Ce tarif est légèrement inférieur à celui du XS2000 dans les mêmes capacités et vous permettra donc d'économiser si vous n'avez pas de périphériques compatibles USB 3.2 Gen 2x2 (ce n'est pas non plus extrêmement courant sur les PC).