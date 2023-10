Canalys ne voit pas de reprise du côté des Mac

Une baisse mesurée du marché

constitue un signe supplémentaire de reprise à la fois des stocks et de la demande sous-jacente

Pas de reprise du coté des Mac !

après un début d’année difficile, le troisième trimestre de 2023 a apporté des signes plus positifs pour le marché mondial des PC. Dans certains contextes d’amélioration de l’environnement macroéconomique, les principaux acteurs de l’industrie expriment aujourd’hui un optimisme prudent, car leurs efforts de correction des stocks ont été largement couronnés de succès …/… Pour l'avenir, Canalys s'attend à ce que cette tendance positive se poursuive, le marché étant prêt à revenir à la croissance pendant la période très attendue des vacances

Avec 65,546 millions d’unités expédiées au cours du troisième trimestre 2023, le marché mondial afficherait une-à comparer la hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent. Comme il faut bien trouver matière à se réjouir, Canalys insiste sur le fait qu’il s’agit de. Pour une fois, on notera une certaine concordance des chiffres entre Canalys et Gartner.Pour la société d’analyse, ce chiffre. Dans le détail, les expéditions de portables auraient chuté de 6 % sur un an pour atteindre 52,1 millions d'unités, contre une diminution de 8% pour les expéditions d'ordinateurs de bureau (13,5 millions d'unités).Du côté des fabricants,. Dans le même temps,mais renforcerait sa position de leader en passant de 23,8 % à 24,5 % de part de marché avec 16,031 millions d’unités. Juste derrière, on trouverait HP et Dell.Ainsi, selon Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys,