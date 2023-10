Y aura-t-il ou pas des Mac M3 avant Noël ?

Des Mac M3 pour Halloween ?

Ou des Mac M3 avec la galette des Rois ?

Jusqu’à présent, Mark Gurman en est certain :. Beaucoup ont tendance à le croire. Il faut dire que le journaliste possède les meilleures sources en interne et affiche un taux de prédiction idyllique parmi les analystes et les journalistes techs.Pourtant il n’est(on se souvient du raté de l’Apple Watch Series 8). Étant donné qu'Apple a lancé ses MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces en janvier, et plus récemment de nouveaux modèles de MacBook Air 15 pouces Mac Studio et Mac Pro , les premiers bénéficiaires de la puce M3 seraient probablement l’ iMac MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces Maissemble penser que les Mac équipés d’une puce gravée en 3nm de TSMC n’arriveront, développant ainsi un plan de prévision quinquennal des expéditions mondiales. Or la publication dispose également de sources fiables au sein des sous-traitants d’Apple…Par ailleurs, elle prévoitElle prévoit une poussée de 4,7 % en 2024 en raison de la fin de l'inflation et de l'introduction de nouveaux produits (les MacBooks Air / Pro M3).