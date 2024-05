L'excellent outil de capture d'écran CleanShot X s'améliore encore !

Cleanshot X passe en version 4.7

shift+command+3

shift+command+4

• Command + Maj + 3 : capture générale de l'écran (ou de plusieurs écrans)

• Command + Maj + 4 : capture d'une partie de l'écran (à sélectionner)

• Command + Maj + 4 + Espace : capture d'une fenêtre en particulier

• Command + Maj + 5 : ouvre l’outil de capture d’écran et affiche les différents outils, par exemple pour enregistrer une vidéo de tout l'écran ou d'une portion.

Le menu qui apparaît avec le raccourci clavier Maj + Commande + 5 de l'outil intégré de macOS

L'interface de Cleanshot X

Des nouveautés intéressantes

• 📐 Ajout de l'outil de redimensionnement pour annoter - Modifiez facilement la résolution de la capture d'écran sans quitter CleanShot.

• 🖍️ Présentation du nouveau surligneur intelligent : il peut détecter automatiquement les mots et ajuster la taille du pinceau en conséquence !

• ✅ Ajout d'une option pour appliquer automatiquement le préréglage à toutes les captures d'écran

• 📖 Formatage amélioré des textes plus longs - Ils sont désormais automatiquement formatés en paragraphes alignés à gauche pour une lecture plus facile.

• 🌄 Ajout de 10 nouveaux arrière-plans magnifiques

• 🙈 CleanShot masquera désormais les widgets ainsi que les icônes du bureau

• 📅 Ajout de l'option Historique de capture d'un mois

• ✨ Ajout d'une animation subtile à la superposition d'accès rapide

• L'historique des captures inclura désormais les fichiers externes ouverts avec CleanShot

• Vous pouvez maintenant déplacer un objet dans Annoter avec un axe verrouillé en maintenant Shift

• Améliorer le rendu de l'outil de surligneur pour le texte sombre sur fond blanc

• Ajout d'un raccourci pour masquer les captures d'écran épinglées

• Option ajoutée pour fermer toutes les captures d'écran épinglées

• Ajout d'un indicateur subtil pour la capture d'écran la plus récente dans la superposition d'accès rapide

• Ajout de nouveaux points de terminaison et paramètres de l'API de schéma d'URL

• Ajout du bouton "Rejeter" à la boîte de dialogue "Demander le nom"

• Vous pouvez désormais fermer les captures d'écran épinglées avec un clic central

• Les modificateurs enfoncés sont désormais affichés aussi longtemps que vous maintenez la touche enfoncée

• Correction de bugs avec Annuler/Rétablir dans Annoter

• Correction d'un crash lors de la saisie de texte dans Annotate en utilisant la méthode de saisie chinoise

• Autres corrections de bugs mineurs et améliorations

Pour rappel,en utilisant le raccourcipour l'intégralité de l'écran, oupour ne capturer qu'une portion de ce qui est affiché, et shift+command+5 pour faire apparaître le menu de capture., comme des outils pour modifier votre capture, l'annoter, la recadrer, ajouter un fond de votre choix, une ombre, ou encore souligner du texte et bien d'autres modifications comme le choix d'un format ou d'une définition,, et je l'utilise d'ailleurs quotidiennement.Il sera possible de l'appeler en choisissant les même raccourcis (ou d'autres) que ceux utilisés par macOSVoici lavec 1Go de stockage dans le cloud et un an de mise à jour (votre version continuera de fonctionner après un an, mais vous n'aurez plus accès aux mises à jour), avec la possibilité de renouveler votre licence pour 19 dollars par année supplémentaire. Une offre sur abonnement à 8 dollars vous permet d'accéder à la formule Cloud Pro (stockage illimité dans le cloud, fonctions pour le travail en équipe, nom de domaine et logo)., la boutique alternative de MacPaw affichant une collection de plus de 240 Apps pour Mac (dont CleanMyMac, Bartender, Permute, Downie, Ulysses, Yoink et bien d'autres) et iPhone accessibles via un abonnement à 9,99 dollars par mois.