Intel connecte les PC avec Thunderbolt Share, mais pas les Mac

Intel Thunderbolt Share

Pas disponible sur Mac

Ce nouveau logiciel d'Intel nommé. Il existe toutefois quelques limites, comme la connexion internet qui ne pourra pas être partagée (ce qui semble étrange et arbitraire vu les possibilités de la norme Thunderbolt sur ce point) et le partage d'écran limité en qualité au 1080p avec un taux de rafraîchissement qui ne pourra pas dépasser 60 images par seconde maximum.Ce logiciel sera disponible au second semestre 2024 er proposé par Intel sous licence à certains fabricants, dont Lenovo, Acer, MSI, Razer, OWC, Promise, Plugable, Kensington ou encore Belkin.. Ce dernier point ne devrait pas trop vous chagriner puisqu'il est déjà possible de passer par les options de partage de macOS (dans les Réglages Systèmes, puis Général, avant de choisir l'onglet Partage) afin de profiter de certaines des fonctions de Thunderbolt Share, comme le partage de fichiers et d'écran entre plusieurs Mac reliés en Thunderbolt (il faut alors choisir la liaison Thunderbolt dans vos paramètres réseau).