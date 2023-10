Une App Kindle optimisée tournant nativement sur les Mac Apple Silicon

Une nouvelle App Kindle pour Mac

Après les dernières mises à jour,Amazon avait en effet prévenu les utilisateurs de l'abandon en octobre de cette version avant l'arrivée d'une nouvelle itération plus au goût du jour, et surtout plus proche de ce qui est disponible sur les autres plateformes, iPad en tête. Bonne nouvelle,, propose de nouvelles fonctionnalités et tourne nativement sur les Mac Intel et Apple Silicon. Cela permettra ainsi d'obtenirCette nouvelle mouture offreune expérience de lecture optimisée grâce à la personnalisation de la taille et du type de police, la couleur de l'arrière plan, ou encore la possibilité de prendre des notes. L'import de documents personnels se fera via la fonction Envoyer vers Kindle depuis un navigateur (ou par mail) etSi vous êtes un utilisateur de l'ancienne version, ce changement devrait vous ravir tant l, et ce malgré les mises à jour successives. Elle reste toutefois disponible pour les anciennes machines et fonctionne à partir de macOS Mojave.Le programme nécessite 87,9 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 11.0 minimum.