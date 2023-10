Jusqu'à -19% sur les Kindle et Kindle Paperwhite

Une nouvelle génération sortie en septembre 2022

Deux coloris, 16 Go de stockage minimum et un port USB-C

le nouveau Kindle ultraléger est le dernier exemple en date illustrant la façon dont nous continuons à ajouter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils les plus abordables pour qu'encore plus de clients puissent en profiter

La dernière mouture du Kindle présentée par Amazon en septembre dernier propose(soit un joli bond en avant par rapport aux 167 pixels par pouce de la génération précédente, et une résolution équivalente au Kindle Paperwhite), avec un éclairage sur plusieurs niveaux, un mode sombre, un fort pratique port USB-C pour la recharge et une autonomie atteignant six semaines. Le Kindle Paperwhite propose en sus une certification IPX8 et une dalle légèrement plus grande (6,8 pouces), mais la version de base ne dispose que de 8 Go de stockage, soit moitié moins que le nouveau Kindle débutant à 16 Go.. Pour avoir pu passer quelques mois avec ce modèle, la lecture est réellement confortable et agréable. De plus, Amazon double le stockage par rapport à la version précédente avec 16 Go, soit de quoi stocker de très nombreux livres. Selon la firme,