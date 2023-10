Corsair se met au bureau modulaire avec le Platform:6

Corsair Platform:6

Le Platform:6 témoigne de l’engagement de CORSAIR à répondre aux besoins de sa clientèle, quels qu’ils soient. Nous avons travaillé sans relâche avec nos collègues d’Elgato pour élaborer un bureau qui élève les standards en matière de qualité, de polyvalence et d’innovation tout en dépassant les attentes.

Une configuration à la carte

M'enfin, on ne met pas sa tour sur son bureau !

La nouvelle gamme de bureaux Platform:6 a été conçue en partenariat avec Elgato, la division de Corsair proposant un épais catalogue d'accessoires pour les créateurs de contenu. Avec ses nouveaux bureaux,. La gamme s'articule autour d'une base commune, un plateau de 180cm de large et 76cm de profondeur qu'il sera possible de choisir en laminé noir ou noyer foncé. Selon George Makris, directeur du Home Tech Product Marketing chez Corsair :Corsair propose trois configurations préétablies, mais permet également d'opter pour un modèle personnalisé via son site dédié , de tout le nécessaire pour faire de la gestion de câble (Ackboo approved), et il sera possible d'opter pour un plateau fixe ou un modèle assis-debout motorisé, des multiprises et hub USB-A et USB-C, ainsi que de nombreux rails, bacs et étagères compatibles avec les accessoires Elgato MultiFrame et les périphériques tiers.Les trois configurations de base nommées Standard, Elevate et Creator Edition