L'App de relaxation Portal gagne le suivi de la tête pour l'audio sur Mac

Portal : audio spatial et suivi dynamique de la tête sur Mac

Les appareils compatibles

Portal - Immersive Escapes Portal Labs Ltd Télécharger

Pour ce type de programme,Les développeurs de l'App Portal, qui a reçu de nombreuses distinctions et séduit plus d'un million d'utilisateurs, le savent bien et ont proposé dès que possible l'audio spatial et le suivi dynamique de la tête via les écouteurs et casques compatibles sur iPhone et iPad. Sur Mac, Apple ne permettait pas aux applications tierces d'intégrer le suivi dynamique avant macOS Sonoma.La dernière mouture de macOS étant désormais disponible, les développeurs se sont mis au travail et Portal sur Mac permet désormais de se créer(ou grande selon la taille de votre moniteur ou téléviseur). Portal peut également synchroniser ses ambiances avec les éclairages Philips Hue et Nanoleaf.Pour en profiter pleinement,. Portal est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store. Le programme nécessite 17,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 ou un Mac sous macOS 13.1 minimum. L'App propose une période d'essai pendant les 7 premiers jours, puis demande de passer par un abonnement à 7,99 euros par mois ou 39,99 euros par an, ou encore par un achat à vie à 299,99 euros.