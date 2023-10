La faille de sécurité iLeakage touche tous les appareils Apple via Safari

iLeakage peut cibler les machines Apple via Safari

Comment être certain de s'en protéger

Les chercheurs en sécurité Jason Kim, Stephan van Schaik, Daniel Genkin et Yuval Yarom ont démontré les possibilités de l'attaque iLeakage sur des iPhone, iPad et Mac Apple Silicon. Par le biais de cette attaque,et de récupérer, entre autres et selon les exemples fournis par l'équipe à l'origine de la démonstration,et bien d'autres.Les chercheurs ont prévenu Apple le 12 septembre 2022 et publié par la suite. Si la faille de sécurité est bien réelle, les connaissances dont il faut disposer, la complexité et la lenteur de la récupération font que vous ne devriez pas vous alarmer plus que de raison. D'ailleurs, les chercheurs estiment que cette faille n'est pas exploitée, tout du moins à grande échelle, actuellement., mais vous pouvez vous mettre à l'abri en utilisant un autre navigateur que Safari sur Mac, ou tout simplement en étant attentif puisque l'attaque nécessite l'ouverture automatique de pages. Sur les iPhone et iPad, il faudra impérativement attendre un correctif de la part d'Apple car tous les navigateurs s'appuient sur WebKit, et sont donc vulnérables face à cette attaque.Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.